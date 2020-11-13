"Чендлер" анонсировал съемки продолжения "Друзей"

Съемки мучительно идущего к своему зрителю специального эпизода ситкома "Друзья", прежде обещанные на ушедший август, должны теперь начаться лишь весной следующего года.

Об этом в своем Twitter сообщил актер Мэттью Перри, сыгравший Чендлера. Уточняя: "Встреча друзей переносится на начало марта".

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it! — matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020

Изначально эпизод, знаменующий 25-летний юбилей шоу, планировался к эфиру в мае - в качестве подарка подписчикам сервиса HBO Max, но распространение новой коронавирусной инфекции внесло коррективы.

В спецэпизоде проявятся все основные актеры "Друзей" - помимо Перри, это Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Дэвид Швиммер и Мэтт ЛеБлан.

Съемки пройдут на студии Warner Bros. в Калифорнии - там же, где снимался оригинальный сериал.

Продюсеры проекта - Марта Кауффман, Бен Уинстон, Дэвид Крэйн и Кевин Брайт.

При этом стоит отметить, что нас ждет не игровое шоу, не непосредственное продолжение событий ситкома, а, скорее всего, ток-шоу, в котором участники команды сериала станут погружаться в воспоминания о работе над "Друзьями".