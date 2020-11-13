Что нового в операционной системе Big Sur

MacOS Big Sur - самое большое изменение дизайна операционной системы для компьютеров Mac начиная со времен OS X. Новая система похожа на iPadOS: сделан акцент на полупрозрачности и затемнения, а иконки приложений напоминают значки сервисов на iOS, но при этом "подчеркивают индивидуальность Mac".
Верхняя строка меню стала полупрозрачной, а интервал между кнопками увеличился. Изменился дизайн кнопок и добавился "Пункт управления", работающий также как в iOS и iPasOS: он предоставляет быстрый доступ к системным функциям - Wi-Fi, Bluetooth, управлению яркостью и подсветкой клавиатуру, режиму "Не беспокоить".
Был изменен и центр уведомлений: теперь он объединяет входящие сообщения от приложений с виджетами в одном окне, а уведомления сгруппированы по приложениям. Долгим нажатием можно вызвать дополнительные действия, например, ответить на сообщение в Telegram. Виджеты похожи на аналогичные в iOS 14 - можно настраивать в трех размерах, есть отдельная галерея для предпросмотра. Добавили виджеты для "Подкастов", "Заметок", "Экранного времени". Doc-панель стала полупрозрачной и "плавающей": изменились диалоговые окна, боковые панели, окно Finder, системные звуки.
Сама операционная система будет поддерживать компьютеры Mac как на процессорах Intel, так и на чипах Apple. "Яблочники" отмечают, что с переходом на процессоры Apple разработчики смогут адаптировать приложения сразу под iPhone, iPad и Mac без дополнительных изменений. Отмечается, что приложения, выпущенные для Intel-устройств будут работать на Mac на Arm через специальный инструмент Rosetta 2. А приложения для чипов Apple - через Universal 2.
Защита личных данных - один из основных принципов Mac, отмечает Apple. Теперь пользователи могут еще точнее контролировать и отслеживать обработку своих личных данных. Уже в этом году на странице каждого приложения в Mac App Store появится новый раздел с кратким описанием правил защиты данных, действующих в приложении. Эта информация будет сведена в наглядную таблицу, аналогичную этикеткам о пищевой ценности продуктов: разработчик должен будет сообщить, какие данные может собирать приложение и могут ли эти данные отправляться третьим сторонам для отслеживания.
Обновился и браузер Safari. Он предлагает еще больше возможностей персонализации: можно выбрать уникальный фон для начальной страницы, а также настроить Список для чтения, Вкладки iCloud и другие разделы. Встроенная в Safari функция перевода может распознавать и переводить целые веб‑страницы между 7 языками, а в Mac App Store можно просматривать расширения для Safari по таким категориям, как выбор редакторов и топ‑чарты.
Как заявляет Apple, Safari теперь составляет уникальный отчет о конфиденциальности со списком всех трекеров, которым браузер не позволил отслеживать ваши действия на веб‑сайтах. Новые инструменты, такие как сверка с данными утечек, помогают гарантировать безопасность ваших паролей - при этом данные ваших учетных записей не раскрываются никому, в том числе Apple. А чтобы расширения не могли получить доступ к веб‑сайтам, которые вы посещаете, открытым вами вкладкам или даже вводимому вами тексту, Safari предлагает вам самостоятельно решить, когда и как веб‑сайты могут работать с определенным расширением.
В Сообщениях на Mac появились новые инструменты для управления групповыми разговорами и новые увлекательные способы выражать эмоции. Пользователи могут закреплять разговоры внутри списка сообщений, а полностью обновленные инструменты поиска помогают быстро находить подходящие слова, ссылки и фотографии. Все разговоры в Сообщениях на Mac легко синхронизируются с вашими iPhone, iPad и Apple Watch.
Теперь пользователи Mac могут добавлять к своим сообщениям воздушные шарики, конфетти и многое другое. Можно создавать и настраивать Memoji прямо на Mac, а также выражать эмоции с помощью автоматически создаваемых стикеров Memoji, которые соответствуют вашему характеру и настроению. Новый инструмент выбора фотографий и тег #images помогают легко делиться изображениями, GIF‑анимациями и видео.
Новые функции групповых разговоров помогают удобнее общаться с близкими, друзьями и коллегами. Встроенные ответы дают возможность напрямую отвечать на любое сообщение в цепочке. Теперь можно отправить сообщение участнику группового разговора, просто введя имя этого участника, а при упоминании имени можно получать уведомления. Чтобы придать уникальность групповым разговорам, можно обозначать их фотографиями или эмодзи.
В обновленных картах можно узнавать об интересных местах из путеводителей, также создавать собственные путеводители со списками любимых ресторанов, парков и идей для отдыха, которыми можно делиться с друзьями и близкими. Функция "Осмотритесь" предлагает 360‑градусные панорамы тех мест, куда вы отправляетесь, а новые подробные карты помещений помогут сориентироваться в крупных аэропортах и торговых центрах. Кроме того, на Mac теперь можно прокладывать маршруты на велосипеде и электромобиле, а затем отправлять их на iPhone для навигации в пути.