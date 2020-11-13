Что нового в операционной системе Big Sur

Компания Apple выпустила операционную систему macOS Big Sur. Ее можно скачать бесплатно с магазина App Store. Она доступна на всех MacBook от 2015 года, MacBook Air от 2013 года, MacBook Pro от 2013 года, Mac Mini от 2014, iMac от 2014, iMac Pro от 2017 и Mac Pro от 2013 года.

MacOS Big Sur - самое большое изменение дизайна операционной системы для компьютеров Mac начиная со времен OS X. Новая система похожа на iPadOS: сделан акцент на полупрозрачности и затемнения, а иконки приложений напоминают значки сервисов на iOS, но при этом "подчеркивают индивидуальность Mac".

Верхняя строка меню стала полупрозрачной, а интервал между кнопками увеличился. Изменился дизайн кнопок и добавился "Пункт управления", работающий также как в iOS и iPasOS: он предоставляет быстрый доступ к системным функциям - Wi-Fi, Bluetooth, управлению яркостью и подсветкой клавиатуру, режиму "Не беспокоить".

Был изменен и центр уведомлений: теперь он объединяет входящие сообщения от приложений с виджетами в одном окне, а уведомления сгруппированы по приложениям. Долгим нажатием можно вызвать дополнительные действия, например, ответить на сообщение в Telegram. Виджеты похожи на аналогичные в iOS 14 - можно настраивать в трех размерах, есть отдельная галерея для предпросмотра. Добавили виджеты для "Подкастов", "Заметок", "Экранного времени". Doc-панель стала полупрозрачной и "плавающей": изменились диалоговые окна, боковые панели, окно Finder, системные звуки.

Сама операционная система будет поддерживать компьютеры Mac как на процессорах Intel, так и на чипах Apple. "Яблочники" отмечают, что с переходом на процессоры Apple разработчики смогут адаптировать приложения сразу под iPhone, iPad и Mac без дополнительных изменений. Отмечается, что приложения, выпущенные для Intel-устройств будут работать на Mac на Arm через специальный инструмент Rosetta 2. А приложения для чипов Apple - через Universal 2.

Защита личных данных - один из основных принципов Mac, отмечает Apple. Теперь пользователи могут еще точнее контролировать и отслеживать обработку своих личных данных. Уже в этом году на странице каждого приложения в Mac App Store появится новый раздел с кратким описанием правил защиты данных, действующих в приложении. Эта информация будет сведена в наглядную таблицу, аналогичную этикеткам о пищевой ценности продуктов: разработчик должен будет сообщить, какие данные может собирать приложение и могут ли эти данные отправляться третьим сторонам для отслеживания.

Обновился и браузер Safari. Он предлагает еще больше возможностей персонализации: можно выбрать уникальный фон для начальной страницы, а также настроить Список для чтения, Вкладки iCloud и другие разделы. Встроенная в Safari функция перевода может распознавать и переводить целые веб‑страницы между 7 языками, а в Mac App Store можно просматривать расширения для Safari по таким категориям, как выбор редакторов и топ‑чарты.

Как заявляет Apple, Safari теперь составляет уникальный отчет о конфиденциальности со списком всех трекеров, которым браузер не позволил отслеживать ваши действия на веб‑сайтах. Новые инструменты, такие как сверка с данными утечек, помогают гарантировать безопасность ваших паролей - при этом данные ваших учетных записей не раскрываются никому, в том числе Apple. А чтобы расширения не могли получить доступ к веб‑сайтам, которые вы посещаете, открытым вами вкладкам или даже вводимому вами тексту, Safari предлагает вам самостоятельно решить, когда и как веб‑сайты могут работать с определенным расширением.

В Сообщениях на Mac появились новые инструменты для управления групповыми разговорами и новые увлекательные способы выражать эмоции. Пользователи могут закреплять разговоры внутри списка сообщений, а полностью обновленные инструменты поиска помогают быстро находить подходящие слова, ссылки и фотографии. Все разговоры в Сообщениях на Mac легко синхронизируются с вашими iPhone, iPad и Apple Watch.

Теперь пользователи Mac могут добавлять к своим сообщениям воздушные шарики, конфетти и многое другое. Можно создавать и настраивать Memoji прямо на Mac, а также выражать эмоции с помощью автоматически создаваемых стикеров Memoji, которые соответствуют вашему характеру и настроению. Новый инструмент выбора фотографий и тег #images помогают легко делиться изображениями, GIF‑анимациями и видео.

Новые функции групповых разговоров помогают удобнее общаться с близкими, друзьями и коллегами. Встроенные ответы дают возможность напрямую отвечать на любое сообщение в цепочке. Теперь можно отправить сообщение участнику группового разговора, просто введя имя этого участника, а при упоминании имени можно получать уведомления. Чтобы придать уникальность групповым разговорам, можно обозначать их фотографиями или эмодзи.

В обновленных картах можно узнавать об интересных местах из путеводителей, также создавать собственные путеводители со списками любимых ресторанов, парков и идей для отдыха, которыми можно делиться с друзьями и близкими. Функция "Осмотритесь" предлагает 360‑градусные панорамы тех мест, куда вы отправляетесь, а новые подробные карты помещений помогут сориентироваться в крупных аэропортах и торговых центрах. Кроме того, на Mac теперь можно прокладывать маршруты на велосипеде и электромобиле, а затем отправлять их на iPhone для навигации в пути.