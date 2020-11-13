Депутаты предложили разрешить ездить ночью по выделенным автобусным полосам

Депутаты предложили не наказывать водителей за движение ночью по выделенным полосам для общественного транспорта. Соответствующий законопроект направлен в правительство для получения официального отзыва.

Напомним, что любой организацией движения занимаются владельцы дорог. Как правило, местные власти. Они устанавливают знаки и ограничивают движение. Они же вводят выделенные полосы для общественного транспорта. В правилах дорожного движения определено, что по этим полосам могут ездить рейсовые и школьные автобусы, троллейбусы, такси, а также велосипедисты. Все остальные могут на них заезжать для поворота или посадки высадки пассажиров там, где есть прерывистая линия разметки.

Но это в правилах. Местные власти могут запретить использовать такую полосу такси, например, повесив над ней знак "кирпич" - въезд запрещен. Могут разрешить или запретить двигаться по ней в любое время дня или ночи, а также в любой день недели. В Москве, например, по ним запретили двигаться всем автомобилям вообще, независимо от времени суток и дня недели.

При проведении на дороге ремонтных работ также редко местные власти разрешают двигаться по выделенной полосе. В итоге из-за сужения дорога забита, а полоса свободна.

Как считает один из авторов законопроекта председатель комитета Госдуму по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, по ночам эти полосы пустуют, просто в силу специфики графика движения общественного транспорта. Почему нельзя по ним двигаться ночью? Во многих странах эти полосы работают только тогда, когда они нужны, а не круглосуточно, - отмечает депутат.

Напомним, что уже не раз звучали предложения закрепить в правилах дорожного движения, что по ночам по этим полосам может двигаться весь остальной транспорт. При нынешнем дефиците дорог, а также при наших дачных сезонах это было бы актуально. Но правила утверждаются постановлением правительства. Депутаты не могут их корректировать. Тогда они пошли другим и предложили изменить Кодекс об административных правонарушениях. А именно статью 12.17, в которой предусматривается наказание для тех водителей, которые двигались по выделенным полосам. В нее предлагается добавить примечание: "Водитель не привлекается к административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частями 1.1 и 1.2 настоящей статьи, в случае движения транспортного средства с 23 часов до 6 часов, а также проведения в полосе движения транспортного средства ремонтных или уборочных работ, необходимости объезда препятствия".

- В отдельных случаях водители вынуждены сделать маневр и выехать на выделенную полосу, чтобы объехать препятствие или при проведении ремонтных или уборочных работ на дороге, - считает Ярослав Нилов. - Однако это влечет за сбой штраф. Местные органы власти не заинтересованы в решении этих проблем. Они заинтересованы в получении штрафов.

Поэтому и был разработан этот законопроект. Все поправки в КоАП можно вносить после получения на них отзыва правительства. При этом не важно, положительный это отзыв или отрицательный. После того, как он будет получен, документ будет внесен в Госдуму.