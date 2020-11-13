Кончаловский прокомментировал выдвижение своей картины на премию "Оскар"

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" выдвинут российским "оскаровским комитетом" на призы Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Сам режиссер, входящий в эту отборочную комиссию, на этот раз не принимал участия в голосовании. Андрей Кончаловский прокомментировал это решение так: "Для меня особенно дорого, что мои коллеги - люди, большинство из которых родились при советской власти, - оценили этот фильм. Это признание очень важно для меня. Оно означает, что мне удалось восстановить дух эпохи и рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей - поколения советских людей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну. Вопрос в другом: насколько моя попытка разобраться в противоречиях жизни этого поколения будет понятна или прочувствована за рубежом… Я не уверен, что это в принципе возможно".

Последняя фраза выглядит лукаво: фильм был понят и прочувствован в Венеции, где награжден Специальным призом жюри, а также в Чикаго, где он получил приз "Серебряный Хьюго" за лучшую режиссуру.

Кроме российского фильма, в "оскаровскую" номинацию уже заявлены картины от многих европейских стран. Среди них "Открытая дверь" (Албания), "Чего мы хотели" (Австрия), "Трудовая девушка" (Бельгия), "Quo Vadis, Аида?" (Босния - Герцеговина), "Отец" (Болгария), "Шарлатан" (Чехия), "Последний" (Эстония), "Начало" (Грузия), "А завтра весь мир" (Германия), "Яблоки" (Греция), "Исход" (Косово), "Речные сказки" (Люксембург), "Надежда" (Норвегия), "Снег больше не пойдет" (Польша), "Коллектив" (Румыния), "Отчет" (Словакия), "Вечный окоп" (Испания), "Глава" (Швеция), "Сестренка" (Швейцария), "Атлантис" (Украина), "Земля пепла" (Коста Рика), "Газа, моя любовь" (Палестина), "Песня без названия" (Перу) и другие.

Крайний срок выдвижения номинантов национальными отборочными комиссиями - 1 декабря. После чего будут отобраны девять претендентов в "длинный список", который затем сократят до "короткого" - до пяти фильмов, которые и будут считаться номинантами "Оскара".

Как известно, в 2021 году в связи с пандемией церемония объявления лауреатов Академических премий перенесена с февраля на 25 апреля.