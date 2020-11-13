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13.11.2020 17:16
Рубрика: Происшествия

Электронные устройства разбившегося на окраине Москвы самолета повреждены

Текст: Александр Проценко

В Москве продолжается расследование обстоятельств крушения легкомоторного самолета PiperSport, пилотируемого тележурналистом Александром Колтовым.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Как уже сообщалось, следствие рассматривает ряд версий произошедшего, в числе приоритетных - техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) информируют, что специалистами изучаются техническая документация воздушного судна, данные показания свидетелей и другие материалы - для восстановления полной и объективной картины происходившего на борту. Но, как сообщается на сайте МАКа, "считать" данные о полете с электронных устройств самолета не представляется возможным из-за их повреждения.

"Данные устройства не являются аварийными бортовыми самописцами и не предназначены для целей расследования авиационных происшествий. В результате исследования установлено, что из-за воздействия высоких температур печатные платы и другие элементы поверхностного монтажа полностью утрачены, возможность считывания информации отсутствует", - сообщает МАК.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы

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