Германия и Япония отправят миссию по исследованию космической пыли

Аэрокосмические агентства Германии и Японии решили отправить совместную миссию с целью исследования космической пыли.

По сообщению немецкого аэрокосмического агентства DLR, миссия DESTINY+ намечена на 2024 год. Она поможет найти ответ на вопрос: могут ли частицы космической пыли переносить органические молекулы, и какова их роль в целом в зарождении жизни на Земле.

В 2010 году Япония осуществила две миссии по исследованию астероидов: зонд "Хаябуса" доставил полторы тысячи частиц грунта с астероида Итокава, а с помощью "Хаябуса-2" скоро будут получены образцы с астероида Рюгу.

Новый 400-килограммовый зонд, напоминающий "Хаябусу", направится на астероид Фаэтон. К месту назначения с космодрома Утиноура его доставит японская легкая твердотопливная ракета-носитель "Эпсилон-С".

Орбита астероида, который предстоит исследовать, похожа на кометную, также Фаэтон является материнским телом для мощнейшего метеорного потока Геминиды. DESTINY+ сможет исследовать вещество астероида, кроме того, приборы помогут ученым узнать, может ли космическая пыль, 40 тысяч тонн которой ежегодно падает на Землю, транспортировать органические вещества.