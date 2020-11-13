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13.11.2020 11:33
Рубрика: Общество

Германия и Япония отправят миссию по исследованию космической пыли

Текст: Алена Ларина
Фото: JAXA / Kashikagaku Фото: JAXA / Kashikagaku
Фото: JAXA / Kashikagaku

Аэрокосмические агентства Германии и Японии решили отправить совместную миссию с целью исследования космической пыли.

Фото: iStock
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По сообщению немецкого аэрокосмического агентства DLR, миссия DESTINY+ намечена на 2024 год. Она поможет найти ответ на вопрос: могут ли частицы космической пыли переносить органические молекулы, и какова их роль в целом в зарождении жизни на Земле.

В 2010 году Япония осуществила две миссии по исследованию астероидов: зонд "Хаябуса" доставил полторы тысячи частиц грунта с астероида Итокава, а с помощью "Хаябуса-2" скоро будут получены образцы с астероида Рюгу.

Новый 400-килограммовый зонд, напоминающий "Хаябусу", направится на астероид Фаэтон. К месту назначения с космодрома Утиноура его доставит японская легкая твердотопливная ракета-носитель "Эпсилон-С".

Орбита астероида, который предстоит исследовать, похожа на кометную, также Фаэтон является материнским телом для мощнейшего метеорного потока Геминиды. DESTINY+ сможет исследовать вещество астероида, кроме того, приборы помогут ученым узнать, может ли космическая пыль, 40 тысяч тонн которой ежегодно падает на Землю, транспортировать органические вещества.

Общество Наука Общество Космос

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