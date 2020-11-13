Кабмин одобрил наделение тренеров статусом педагогов

Правительство на заседании в четверг одобрило законопроект о возврате инструкторам и тренерам статуса педагогов, сообщает сайт кабинета министров. Тренеры, которые обучают детей в спортивных школах и центрах, будут официально считаться педагогическими работниками со всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями.

Внести такие поправки в законодательство президент поручил по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Законопроект также выделяет организации, основная работа которых связана со спортивной подготовкой молодых спортсменов, в отдельную категорию - дополнительные образовательные организации спортивной направленности. Программы спортивной подготовки станут дополнительными общеобразовательными программами в области физической культуры и спорта.