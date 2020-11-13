Космонавт Олег Новицкий готовится к очередной встрече на МКС

О том, что звездный мир порой становится для космонавтов их родным домом, можно судить и по тому настроению, с которым российский летчик-космонавт Олег Новицкий, побывавший на орбите уже 340 суток, готовится к своему третьему полету.

Не забывая о своих белорусских корнях, покоритель околоземного пространства рассказал на минском телеканале ОНТ о подготовке к очередному полету на МКС, старт которого запланирован на апрель будущего года с космодрома Байконур.

Как уже сообщалось, в качестве командира МКС-65 и корабля "Союз МС-18" Олег Новицкий вошел в состав основного экипажа 65-й экспедиции на Международную космическую станцию.

Программа полета сформирована. Все работы, эксперименты, включая два выхода в открытый космос, "прописаны, мы их просто отрабатываем, чтобы быть полностью подготовленными", - добавил Новицкий.

Сейчас свои трудовые будни он проводит в пригороде американского города Хьюстон, где вместе с другими членами экипажа готовится к полету в центре NASA. А до этого они тренировались в немецком Кельне и японском Цукуба.

Космонавты на станции, пояснил космонавт, "должны быть готовы к работе по любому сегменту: европейскому, японскому, американскому". Поэтому задолго до старта у будущего экипажа наступает череда командировок, чтобы на земле овладеть всеми системами партнерских модулей. Особенно, пояснил космонавт, это важно для преодоления внештатных ситуаций, когда экипаж "должен работать быстро, профессионально и четко, а это отрабатывается только на тренировках". Кроме того, российские космонавты получают навыки работы по иностранным экспериментам.

Рассказал Новицкий и о том, как повлияла пандемия коронавируса на подготовку к полету на МКС. По его словам, занятия экипажей тоже проходят исключительно в защитных масках и даже дистанционно, когда космонавты находятся в гостинице.

Очень жесткие карантинные меры и на самом Байконуре, куда команды прилетают за две недели. "Там с экипажем напрямую никто не общается", - рассказал космонавт. Кроме того, добавил он, помимо основного и дублирующего, в этом году сформирован и резервный экипаж.

Вместе с Олегом Новицким, который впервые работал на орбите еще восемь лет назад, готовятся к полету на МКС бортинженеры Петр Дубров и Сергей Корсаков. Утвердила государственная комиссия и дублирующий экипаж, в который вошли три российских космонавта - Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.