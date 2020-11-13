Лукашенко: Беларусь имеет политический вес и экономический потенциал

Давая оценку современному политическому миропорядку, Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь "имеет политический вес и серьезный экономический потенциал", высказав, правда, сожаление, что мир сегодня живет в условиях серьезных потрясений. Об этом он заявил 13 ноября в беседе с журналистами, сообщает пресс-служба президента РБ.

"Любая цветная революция делает государство слабее, а народ - беднее. Нигде после мятежей люди лучше жить не стали. Главное лекарство от этой напасти известно - это расширение и углубление наших связей, интеграции. Во всех форматах: двусторонних, ЕАЭС, СНГ, ОДКБ. Прежде всего, в сферах экономики, безопасности и человеческого общения", - полагает Лукашенко.

При этом он высказал убеждение в том, что происходит "погружение планеты в системный кризис". Более того, по его словам, на западе есть и планы на постсоветском пространстве, в том числе в Беларуси, и считает события в РБ "как попытку неконституционного переворота по лекалам цветных революций".

Давая оценку мотивам происходящего, белорусский руководитель пояснил, что за четверть века страна "выстроила эффективную модель социального государственного устройства, позволяющую отстаивать национальные интересы. Беларусь стала членом клуба космических и атомных держав. На основе высоких технологий создает новую экономику". Вот почему и появились очевидные попытки, подчеркнул он, "замазать грязью, принизить все эти достижения", разрушив промышленный потенциал РБ.

По его словам, на постсоветском пространстве многие страны уже прозрели и осознали, что в альтернативных интеграционных проектах им "отведена роль доноров сырья, дешевой рабочей силы и рынка сбыта второстепенных товаров".

Только согласованное стратегическое планирование, констатировал Лукашенко, реальное развитие производственной кооперации и взаимная поддержка помогут странам постсоветского пространства относительно безболезненно справиться с глобальными проблемами и устоять перед угрозами суверенитету, миру и стабильности. "Нам просто нужно сплотиться и выступать единым фронтом и на международной арене. Только тогда наши народы могут сохранить возможность самостоятельно решать свою судьбу", - подытожил президент.