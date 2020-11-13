Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07.10.2020 г. № 235н "Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов"

Зарегистрирован 12.11.2020 г. № 60859

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 12.11.2020 г.

Вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует по 31 декабря 2026 г. включительно.

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 2011, № 30, ст. 4566), подпунктом 5.2.8(2) пункта 5 Положения о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3258; 2016, № 17, ст. 2399), подпунктом 5.2.4 пункта 5 Положения о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 9, ст. 1119; 2012, № 7, ст. 852), приказываю:

1. Установить:

а) цены на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта) алкогольной продукции у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной продукции организацией на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, в размерах согласно Приложению к настоящему приказу;

б) цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта) алкогольной продукции у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной продукции организацией на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции:

на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка, - в размере 256 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

на коньяк - в размере 352 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

в) цены на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта) алкогольной продукции у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной продукции организацией, осуществляющей ее закупку у иной организации, в размерах согласно Приложению к настоящему приказу;

г) цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта) алкогольной продукции у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной продукции организацией, осуществляющей ее закупку у иной организации:

на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка - в размере 269 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

на коньяк - в размере 370 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

д) цены на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которых осуществляются розничная продажа такой алкогольной продукции, в размерах согласно Приложению к настоящему приказу;

е) цены, не ниже которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции:

на бренди и другую алкогольную продукцию, произведенную из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов, за исключением коньяка - в размере 324 рублей за 0,5 литра готовой продукции;

на коньяк - в размере 446 рублей за 0,5 литра готовой продукции.

2. Цены, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов, розлитой в потребительскую тару иной чем 0,5 литра емкостью, рассчитываются пропорционально ценам, установленным подпунктами "а" - "е" пункта 1 настоящего приказа, за исключением водки, розлитой в потребительскую тару объемом свыше 0,375 до 0,5 литра, цена которой равна цене водки, розлитой в потребительскую тару емкостью 0,5 литра.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2026 года включительно.

Министр А.Г. Силуанов