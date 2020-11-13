Минфин утвердил повышение цен на водку, коньяк и шампанское с 2021 года

Минимальная розничная цена на водку, коньяк и шампанское повысится. Это следует из приказа министерства финансов РФ.

Документом утверждается повышение минимальных розничных цен с 1 января 2021 года. Согласно приказу, минимальная цена в рознице на водку с нового года вырастет с действующих на данный момент 230 рублей до 243 рублей за бутылку объемом 0,5 литра. Минимальная цена на коньяк за аналогичный объем вырастет с нынешних 433 рублей до 446 рублей, на игристое вино - с 164 рублей за бутылку объемом 0,75 литра - до 169 рублей.

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.