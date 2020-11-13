Минторг США временно откажется от введения ограничений на работу TikTok

Министерство торговли США временно откажется от введения ограничений на работу социальной сети TikTok на территории страны. Они должны были вступить в силу с 12 ноября, напоминает The Wall Street Journal.

"Одной из причин такого решения стали продолжающиеся судебные тяжбы. Так в октябре судья в Филадельфии предварительно удовлетворил исковую жалобу, поданную тремя популярными пользователями TikTok, относительно неправомерности введения запрета на работу соцсети", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

По данным издания, в судах США рассматриваются еще два дела, связанные с возможным запретом на работу TikTok. Одно из них инициировано компанией ByteDance, которая владеет китайской соцсетью. Его рассматривают в суде столичного округа Колумбия. В конце сентября он временно заблокировал вступление в силу решения американской администрации об удалении приложения TikTok из цифровых магазинов Google и Apple.

Напомним, в конце июля Трамп объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Опасения Вашингтона в отношении социальной сети связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям.