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13.11.2020 08:35
Рубрика: Легковые авто

Новый Honda Civic: японцы показали детали седана нового поколения

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Honda. Фото: Пресс-служба Honda.
Фото: Пресс-служба Honda.

Компания Honda опубликовала видеотизер новой генерации Civic, в котором демонстрируются некоторые элементы внешности модели. Мировая премьера состоится через несколько дней.

Фото: Пресс-служба Honda.
Новые кроссоверы Honda станут очень брутальными

В тизере указывается, что к премьере готовят прототип Honda Civic одиннадцатого поколения, поэтому, скорее всего, покажут только наружность автомобиля, а вот салон будут доделывать до начала запуска в серию в следующем году.

В компании заявляют, что новый Honda Civic "полностью пересмотрен", чтобы в который раз установить новую планку в дизайне, безопасности и передовых технологиях в сегменте компактных автомобилей.

За время присутствия на рынке США - Civic представлен там с 1973 года - модель обрела более 12 миллионов владельцев.

Премьера новинки состоится 17 ноября на онлайн-платформе Twitch - тем самым компания подчёркивает молодёжную ориентированность Civic. Выход на рынок запланирован на весну 2021 года.

В России Honda Civic не продаётся.

#Honda