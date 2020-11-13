О чем повествует летопись Старого замка в Гродно

Когда всматриваешься в крутые берега Немана у его слияния с прославленной в исторических памятниках Городничанкой, то невольно обращаешься к страницам истории белорусского Гродно, где и возник в XI веке по инициативе русских князей укрепленный детинец.

И, как повествует Ипатьевская летопись, уже через два столетия замок имел рубленые бревенчатые стены с боевыми площадками, прикрытыми брустверами, а подступы к воротам защищала высокая круглая каменная башня, основа будущего Старого замка. И вот, спустя столетия, отделка его интерьеров камнем, отбор экспонатов и подготовка интерактивной экспозиции началась мастерами реставрационных работ, информирует БЕЛТА.

Когда-то на первом этаже Старого замка, рассказывают краеведы, размещались канцелярия, арсенал и сокровищница, а на втором находились парадные и жилые королевские покои, объединенные в дворцовую анфиладу. А в аттике находились помещения третьего этажа, вход в который размещался в северном торце замка.

Дело в том, что каждый этаж имел отдельные входы, а центр фасада украшала парадная лестница, ведущая в королевские покои. Судя по гравюре, которую пять веков назад оставил потомкам гравер и художник Томаш Маковский, выразительный силуэт дворцу придавали высокая двухскатная крыша, вытесанные из камня парапеты и высокие камины. Историки уточняют, что на протяжении XIX века Старый замок принадлежал военному ведомству российской империи, а позже, в 1924 году, был передан местному историко-археологическому музею.

Сейчас в Старом замке полным ходом идут внутренние работы, устанавливаются изготовленные в реставрационных мастерских двери, укладывается плитка, продолжается благоустройство территории.

В областном управлении культуры агентству уточнили, что предусмотрено продолжить и археологические исследования на Замковой горе. Это позволит, в частности, актуализировать историческую справку. Специалисты продолжат исследовать сохранившиеся объемы здания дворца и других построек, чтобы полученные результаты использовать при проектировании второй очереди реконструкции замка.

А музейные сотрудники хлопочут над наполнением коллекции экспонатов, которые разместятся в помещениях исторического памятника. Изготавливаются макеты, манекены, отбираются новейшие археологические находки. Кстати, сообщает агентство, экспозиция будет интерактивной, живой: запланировано приобретение и мультимедийного оборудования.