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13 ноября 2020 г.

Указ губернатора Орловской области от 12 ноября 2020 года № 525 "О внесении изменений в указ Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Внести в раздел I приложения 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) подпункт "з" пункта 1 изложить в следующей редакции;

"з) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, а также ночных клубов (дискотек) с 23.00 до 6.00, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов (без доступа посетителей в помещения объектов общественного питания).";

2) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:

"Организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с абзацами вторым - пятым подпункта "ж" пункта 1 настоящего приложения, осуществляющим деятельность торгово-развлекательных центров, оказание услуг общественного питания, парикмахерским и салонам красоты обеспечить измерение температуры посетителям при входе в торгово-развлекательные центры, а также при входе в организации общественного питания, парикмахерские и салоны красоты и запрет допуска на данные объекты лиц с повышенной температурой тела.".

Исполняющий обязанности Губернатора Орловской области В.В.Соколов



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