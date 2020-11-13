Указ губернатора Пермского края от 12 ноября 2020 года № 151 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Внести в указ губернатора Пермского края от 20 августа 2020 г. № 121 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указов губернатора Пермского края от 02 сентября 2020 г. № 125, от 11 сентября 2020 г. № 130, от 18 сентября 2020 г. № 132, от 02 октября 2020 г. № 136, от 16 октября 2020 г. № 141, от 22 октября 2020 г. № 143, от 30 октября 2020 г. № 150) следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова "по 15 ноября 2020 г." заменить словами "по 13 декабря 2020 г.";

1.2. в пункте 2.2 слова "но не более 200 человек" заменить словами "но не более 30 человек";

1.3. в пункте 4 слова "по 15 ноября 2020 г." заменить словами "по 13 декабря 2020 г.";

1.4. пункт 5.4 дополнить абзацем следующего содержания:

"В период с 16 ноября 2020 г. по 13 декабря 2020 г. ограничить деятельность организаций общественного питания (за исключением деятельности организаций общественного питания с условием доставки либо самовывоза), установив запрет на оказание услуг с 01:00 до 06:00 часов по местному времени;";

1.5. дополнить пунктами 5.7 - 5.7.5 следующего содержания:

"5.7. установить, что:

5.7.1. с 16 ноября 2020 г. по 13 декабря 2020 г. обеспечивается для обучающихся 5-11 классов образовательных организаций, функции и полномочия учредителя которых осуществляют Министерство образования и науки Пермского края и соответствующие органы местного самоуправления, располагающихся на территории города Перми, города Березники, города Кунгура, города Соликамска, города Чайковского, реализация основных общеобразовательных программ, программ внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией;

5.7.2. с 16 ноября 2020 г. по 13 декабря 2020 г. обеспечивается для обучающихся в образовательных организациях среднего профессионального образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы государственной власти Пермского края, располагающихся на территории города Перми, города Березники, города Кунгура, города Соликамска, города Чайковского, реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией;

5.7.3. с 16 ноября 2020 г. по 13 декабря 2020 г. обеспечивается для обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования, располагающихся на территории города Перми, города Березники, города Кунгура, города Соликамска, города Чайковского, реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией;

5.7.4. частным образовательным организациям, предоставляющим в городе Перми, городе Березники, городе Кунгуре, городе Соликамске, городе Чайковском основное общее, среднее общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образование, рекомендуется обеспечить принятие в установленном порядке решений об организации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

5.7.5. частным образовательным организациям дополнительного образования и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим в городе Перми, городе Березники, городе Кунгуре, городе Соликамске, городе Чайковском реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и проведение развивающих занятий с детьми, в том числе деятельность кружков, секций, детских центров развития, рекомендуется осуществлять указанную деятельность с применением дистанционных технологий.";

1.6. дополнить пунктом 7(1) следующего содержания:

"7(1). Установить, что несовершеннолетние без сопровождения родителей, или иных законных представителей, или лиц, их заменяющих, не могут находиться в торговых центрах, организациях общественного питания, развлечений и досуга, за исключением нахождения несовершеннолетних в продовольственных отделах торговых центров, продовольственных магазинах.";

1.7. пункт 10 дополнить абзацами следующего содержания:

"с 16 ноября 2020 г. по 29 ноября 2020 г.;

с 30 ноября 2020 по 13 декабря 2020 г.";

1.8. пункт 15.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"не менее 30 % от штатной численности работников организации;";

1.9. пункт 17.3 признать утратившим силу;

1.10. в пункте 18 слова "В случае необходимости по решению представителя нанимателя (руководителя государственного предприятия, учреждения Пермского края)" заменить словами "Руководителям органов государственной власти Пермского края (руководителям государственных предприятий и учреждений Пермского края)";

1.11. пункт 18.3 изложить в следующей редакции:

"18.3. организовать дистанционный формат исполнения должностных обязанностей не менее чем 30 % государственных гражданских служащих, работников, не замещающих должности государственной гражданской службы, органов государственной власти Пермского края, работников государственных предприятий и учреждений.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Д.Н.Махонин







