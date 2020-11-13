Песков ответил на вопрос об окончании пандемии коронавируса

В интервью RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда можно будет говорить об окончании пандемии коронавируса.

- Когда все это кончится - я думаю, что ни один человек на земле сейчас не ответит, - констатировал он. - Вирусологи чисто по-научному говорят, что кончится это, когда вызреет общественный иммунитет.

То есть пандемия завершится, когда большая часть населения переболеет или будет вакцинирована, пояснил представитель Кремля.

Что касается массовой вакцинации в РФ, то она начнется уже в ближайшие месяцы, так как промышленное производство российской вакцины - "это вопрос дней и недель". При этом она будет добровольной, поголовная вакцинация исключена, подчеркнул Песков.