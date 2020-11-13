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13.11.2020 10:17
Рубрика: Власть

Песков прокомментировал ситуацию со сбитым Баку вертолетом

Текст: Кира Латухина

Россия приняла извинения Баку в связи со сбитым вертолетом Ми-24, потому что реакция азербайджанцев была моментальной, как и готовность провести расследование и наказать виновных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в в интервью на YouTube-канале RT Россия.

Баку признал вину за сбитый российский вертолет

"Это действительно беда, это трагедия, погибли двое наших военных ", - констатировал представитель Кремля.

"В данном случае очевидно, что моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять эти извинения", - подчеркнул Песков.

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