Песков прокомментировал ситуацию со сбитым Баку вертолетом

Россия приняла извинения Баку в связи со сбитым вертолетом Ми-24, потому что реакция азербайджанцев была моментальной, как и готовность провести расследование и наказать виновных. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в в интервью на YouTube-канале RT Россия.

"Это действительно беда, это трагедия, погибли двое наших военных ", - констатировал представитель Кремля.

"В данном случае очевидно, что моментальная реакция азербайджанцев, моментальная реакция президента Азербайджана и заявленная готовность Азербайджана провести беспристрастное расследование обстоятельств и наказать виновных позволили принять эти извинения", - подчеркнул Песков.