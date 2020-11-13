Песков: Путин поздравит президента США после объявления итогов выборов

Президент России направит поздравление избранному президенту США только после того, как будут объявлены официальные итоги, заявили в Кремле.

В очередной раз пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова журналисты спросили о том, когда же ждать поздравление от Владимира Путина. На этот раз поводом для вопроса стало поздравление Джо Байдену от председателя КНР Си Цзиньпина. Ответ был тем же, что и раньше.

"Тому, кто будет объявлен избранным президентом, президент направит поздравительную телеграмму. Об этом мы уже говорили", - напомнил Песков. "После того, как будут объявлены официальные итоги выборов", - уточнил он. До сих пор избранный президент не объявлен, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

На вопрос о том, если Дональд Трамп оспорит итоги, будут ли в Кремле ждать результатов рассмотрения иска, Песков заметил: "Это не наше дело, когда будут подводиться официальные итоги. Как только официальные итоги будут подведены, тогда Путин направит поздравительную телеграмму".

На вопрос, были ли у российской стороны контакты с командой Джо Байдена после выборов, представитель Кремля ответил, что нет.