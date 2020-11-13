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13.11.2020 11:07
Рубрика: Власть

Песков рассказал о роли Путина в соглашении по Карабаху

Текст: Ксения Воронцова
Роль Владимира Путина в подписании трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху была ключевой, этому предшествовала многодневная напряженная работа, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Роль эта была ключевая. Подписанию предшествовало много-много дней очень напряженной, иногда почти круглосуточной работы. Это была работа президента Путина", - сказал он в интервью RT.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Владимир Путин, по его словам, проводил телефонные разговоры с президентами Азербайджана и Армении, это длилось не один день.

Песков напомнил, что военной операции в регионе предшествовали "многие годы попыток сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в первую очередь России предложить некие формулы урегулирования". По его словам, эти формулы существовали, они известны участникам переговорного процесса, но, к сожалению, они не сработали по тем или иным причинам. При этом все страны-сопредседатели контактной группы настаивали на том, что единственно возможный путь урегулирования - политико-дипломатические меры.

Упреки в том, что РФ якобы не оказывала существенной поддержки Армении при решении конфликта в Карабахе, Песков назвал несостоятельными и несправедливыми. "Президент России сказал однозначно, что Россия не забывает о своих обязанностях по ОДКБ и в случае нападения кого бы то ни было на территорию союзника, территорию Армении сделает все возможное для защиты своего союзника", - отметил он.

Вводить войска на территорию Нагорного Карабаха Россия не имела права. "Мы получили право ввести миротворцев только после того, как на это дали согласие конфликтующие стороны, и ввести на линию разделения. Просто ввести войска, тем более в Карабах, такого права по международным законам у России не было", - сказал Песков, добавив, что страна остается привержена всем резолюциям Совбеза ООН.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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"Я могу только воздать должное политической мудрости президента Алиева и премьер-министра Пашиняна, которые благодаря усилиям президента Путина подписали совместное заявление и остановили военные действия и кровопролитие", - сказал пресс-секретарь.

Говоря о роли Турции, представитель Кремля заметил, что она заняла последовательную позицию на одобрение силового сценария урегулирования в Карабахе. "В этом мы серьезно расходились и расходимся во мнениях с нашими турецкими коллегами. И это не мешает нам продолжать тесное взаимодействие на всех уровнях, включая высший", - сообщил Песков.

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