Помощник Алиева отчитал посла Азербайджана за неуместные слова о крушении Ми-24

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев раскритиковал посла в Москве Полада Бюльбюль-оглы за неуместные высказывания в отношении недавней гибели российских военных летчиков в Армении. Ранее азербайджанский дипломат прокомментировал крушение вертолета Ми-24 словами "на войне как на войне".

"Руководители дипломатических представительств Азербайджана за рубежом и другие официальные лица должны воздержаться от самовольных заявлений, противоречащих официальной позиции страны и проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике", - сказал Гаджиев государственному азербайджанскому агентству Азертадж.

Напомним, девятого ноября российский вертолет был сбит возле села Ерасх на армяно-азербайджанской границе. Погибли командир экипажа майор Юрий Ищук и старший лейтенант Роман Федин, еще один человек пострадал. Власти Азербайджана признали свою вину за случившееся и принесли официальные извинения России.