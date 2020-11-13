Пульмонолог назвал самых опасных распространителей коронавируса

Самыми опасными распространителями коронавируса являются те, кто переболел COVID-19 и после этого отказывается носить медицинские маски. Об этом заявил заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко.

По его словам, перенесенный коронавирус не спасает от заражения людьми, которые ходят без масок. Даже после болезни коронавирус остается в верхних дыхательных путях, поэтому маски следует носить всем поголовно, подчеркнул Карабиненко в интервью "Ленте.ру". Те, кто отказываются носить маски, являются активными распространителями COVID-19. "И в первую очередь это дети, это молодежь, те, которым что-либо доказывать очень сложно бывает", - заключил врач.

Ранее американские ученые назвали подростков основными распространителями коронавируса. Отмечалось, что распространение инфекции напрямую связано с увеличением социальных контактов между молодыми людьми.