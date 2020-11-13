Путин: Боестолкновения в Карабахе полностью прекращены

Президент РФ Владимир Путин заявил, что боестолкновения и обстрелы в Нагорном Карабахе полностью прекращены.

Глава государства в пятницу провел совещании по решению гуманитарных вопросов в регионе. Трехстороннее заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России "позволило остановить кровопролитие, стабилизировать ситуацию", отметил он. "Обстрелы и боестолкновения полностью прекращены", - заявил Владимир Путин.

В соответствии с заявлением, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора развертывается российский миротворческий контингент, напомнил российский лидер. "Следует обратить внимание на то, что в районе Нагорного Карабаха возникли серьезные гуманитарные проблемы", - сказал он.