Путин предложил "Сириусу" статус федеральной территории

Образовательный центр "Сириус" получит статус федеральной территории. Об этом заявил президент на заседании попечительского совета фонда "Талант и успех".

"Здесь, в Имеретинской долине, должна идти работа над проектами будущего. А значит, потребуются и регуляторные правила, правовая и нормативная база для изобретений и внедрения новых технологий. И, конечно, новые механизмы управления", - подчеркнул Владимир Путин.

"Считаю правильным впервые здесь воспользоваться новым положением Конституции и предоставить "Сириусу" статус федеральной территории, что предполагает экономическую самостоятельность и механизм прямой коммуникации и с президентом, и с правительством", - объявил президент.

Законопроект уже внесен в Госдуму, и Путин попросил кабмин подготовить правовые акты для функционирования федеральной территории "Сириус" и обеспечить экономическую основу ее деятельности. Все решения должны вступить в силу с 2021 года, заключил он.