Федеральные музеи в Москве будут закрыты с 16 ноября по 15 января

Федеральные музеи и музеи-заповедники, расположенные в Москве, обязали приостановить работу с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Соответствующий приказ подписала министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Приостановить с 16 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г. включительно функционирование организаций для посетителей в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), а также проведение досуговых, зрелищных, культурных, просветительских и других мероприятий на территориях организаций", - говорится в приказе, адресованном руководству федеральных музеев, музеев-заповедников и организаций, осуществляющих выставочную деятельность", - цитирует приказ пресс-служба ведомства.

Новый документ отменяет изданный раннее приказ от 11 ноября, в котором было предписано лишь приостановить проведение выставок и отменить проведение групповых экскурсий.

Напомним, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 ноября по 15 января 2021 года в столице будет действовать ограничение на число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах, также временно приостановлено проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.

Между тем

Новые ограничения коснутся и работы столичных театров, кинотеатров и концертных залов - с 16 ноября количество зрителей в залах не должно превышать 25 процентов.

"Обеспечить с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года включительно осуществление организации мероприятий для посетителей с обеспечением заполняемости мест проведения мероприятий не более 25% от общей вместимости места проведения мероприятий", - говорится в приказе, подписанном в пятницу Ольгой Любимовой.