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13.11.2020 11:53
Рубрика: Дороги

На трассе М-4 в Московской области ночью перекроют движение

Текст: Евгений Гайва
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В ночь с пятницы 13 ноября на субботу 14 ноября будет перекрыто движение на трассе М-4 "Дон" с 41-го по 49-й километр в направлении Москвы, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Движение перекроют для безопасности автомобилистов. На этом участке будут возводить опоры эстакады, которая обеспечит связь М-4 с Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД), пояснили в госкомпании.

Автомобилистам, которые поедут в Москву по М-4 с 01.00 до 05.00 в субботу, на развязке с А-107 "Московское малое кольцо" нужно будет свернуть на старое Каширское шоссе. Также стоит учесть, что в это же время будут закрыты съезды с А-107 на М-4 в сторону столицы.