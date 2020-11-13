На трассе М-4 в Московской области ночью перекроют движение

В ночь с пятницы 13 ноября на субботу 14 ноября будет перекрыто движение на трассе М-4 "Дон" с 41-го по 49-й километр в направлении Москвы, сообщили в госкомпании "Автодор".

Движение перекроют для безопасности автомобилистов. На этом участке будут возводить опоры эстакады, которая обеспечит связь М-4 с Центральной кольцевой автомобильной дорогой (ЦКАД), пояснили в госкомпании.

Автомобилистам, которые поедут в Москву по М-4 с 01.00 до 05.00 в субботу, на развязке с А-107 "Московское малое кольцо" нужно будет свернуть на старое Каширское шоссе. Также стоит учесть, что в это же время будут закрыты съезды с А-107 на М-4 в сторону столицы.