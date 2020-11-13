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13.11.2020 13:00
Рубрика: Происшествия

Подозреваемый в совершении мошенничеств в сфере недвижимости говорил жертвам о своих связях в правительстве Москвы

Текст: Любовь Проценко
Как сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, в их ведомство поступило обращение гражданина с сообщением, что он стал жертвой мошенников с жильем. Москвич попросил помочь ему вернуть денежные средства.

В ходе проверки факт противоправного деяния подтвердился. Департамент привлек к дальнейшей проверке оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка полиции.

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Установлено, что злоумышленник размещал в интернете объявления о продаже муниципальной недвижимости по заниженной стоимости. Гражданам он представлялся руководителем несуществующего государственного органа. Ссылаясь на серьезные связи в правительстве Москвы, обещал получить субсидию на приобретение квартир из жилого фонда столицы и помочь в оформлении их в собственность.

После заключения фиктивных договоров на оказание юридических услуг по сопровождению сделок о выкупе квартир фигурант получал от граждан денежные средства и в дальнейшем переставал выходить на связь либо обвинял клиента в нарушении сроков или условий договора, не возвращая при этом деньги.

По предварительным данным ущерб, нанесенный гражданам, составляет свыше 750 млн рублей. Число пострадавших составляет около 100 человек, среди которых есть представители социально незащищенных слоев населения.

Кроме того, задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления и был приговорен к 10 годам лишения свободы.

По результатам проверки Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ "Мошенничество".

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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