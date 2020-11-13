Пожар в рязанском ТЦ мог вспыхнуть из-за запуска сигнальной ракеты

В Рязани назвали вторую версию причины возгорания в крупнейшем торгово-развлекательном центре города. По информации ТАСС, это могла быть случайно запущенная сигнальная ракета.

Собеседник агентства из правоохранительных органов рассказал, что ракету в батутный центр, где начался пожар, принес знакомый инструктора этого заведения. Есть версия, что этот инструктор случайно запустил сигнальную ракету. От нее загорелась поролоновая конструкция, а дальше распространился огонь. Батутный центр находился на последнем этаже здания. Оттуда пожар быстро перекинулся на крышу, которая за считанные минуты была вся охвачена огнем.

Пожар в ТЦ "М5 Молл" случился накануне около 17 часов. Всего из здания было эвакуировано 1238 человек - посетители и сотрудники торгово-развлекательного центра. В 19 часов пожар был потушен. Пострадавших нет. В результате возгорания огнем поражено около 500 квадратных метров площади.