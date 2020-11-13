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13.11.2020 14:39
Рубрика: Культура

Классика: лучшие концерты недели

Текст: Илья Чекинев
В Концертном зале им. Чайковского начинается фестиваль современной академической музыки, а Владимир Юровский будет дирижировать двумя произведениями Рихарда Штрауса.
Фото: Московская государственная академическая филармония Фото: Московская государственная академическая филармония
Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Российский национальный молодежный симфонический оркестр (дирижер Валентин Урюпин), солисты Станислав Христенко, Даниил Цветков. При участии Александра Филиппенко.

Что играет: Дж. Адамс - Son of Chamber Symphony, Йорг Видман - Con brio, Б. А. Циммерман - "Музыка к застолью Короля Убю", Й.М. Штауд - "В свете".

Почему идти: Владимир Юровский, как никто другой, систематически открывает нам шедевры музыкального искусства ХХ-XXI веков. Фестиваль "Другое пространство", которым руководит маэстро, уникален не только своей масштабностью, но и демократичностью - концерты адресованы самой широкой аудитории. В программе нынешнего фестиваля (17-21 ноября) - мировые премьеры произведений А. Ретинского и О. Раевой, сочинение сербского композитора М. Никодиевича и многих других. В качестве специального гостя выступит Ensemble intercontemporain, основанный гуру европейского авангарда Пьером Булезом. А откроет "Другое пространство-2020" музыка современных классиков в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 17 ноября; 300 - 3 000 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Госоркестр России под управлением Владимира Юровского, солисты Алена Баева, Екатерина Годованец, Евгения Сотникова, Виктория Каркачева.

Что играет: В.А. Моцарт - Увертюра к опере "Свадьба Фигаро", Р. Штраус - Концерт для скрипки с оркестром, Фрагменты из оперы "Кавалер розы".

Почему идти: Между тем, сам Владимир Юровский на этой неделе будет дирижировать двумя произведениями Рихарда Штрауса, чье новаторство когда-то вызывало ничуть не меньшие нападок, чем нынешний академический авангард. Ведомый маэстро Госоркестр и солистка Алена Баева - одно из ярчайших молодых дарований современного скрипичного искусства - докажут, что лучшие произведения Штрауса сохранили свое обаяние и ценность до наших дней.

Где, когда, сколько: КЗ "Филармония-2"; 15 ноября; Концертный зал им. Чайковского; 16 ноября; 1 000 - 4 000 руб.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк

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