Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Проект в соцсетях

Проект в соцсетях
13.11.2020 / 08:20
Текст: Сергей Бабкин

В Москве вступили в силу ограничения для клубов и кафе

Фото: iStock
Фото: iStock
С пятницы, 13 ноября, в Москве вступили в силу ограничения работы ночных заведений.
Фото: iStock
Мэрия Москвы разъяснила правила корпоративов

Клубам, кафе и барам запрещается обслуживать клиентов с 23 до 6.00. Заведения могут работать только на вынос. Ограничения введены до середины января 2021 года. Эти меры направлены на снижение заболеваемости коронавирусом.

Также с 13 ноября студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение. Транспортные карты учащихся на время ограничений будут заблокированы.

Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях
Присоединяйтесь к нашему проекту в соцсетях