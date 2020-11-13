В Москве вступили в силу ограничения для клубов и кафе

Клубам, кафе и барам запрещается обслуживать клиентов с 23 до 6.00. Заведения могут работать только на вынос. Ограничения введены до середины января 2021 года. Эти меры направлены на снижение заболеваемости коронавирусом.

Также с 13 ноября студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционное обучение. Транспортные карты учащихся на время ограничений будут заблокированы.