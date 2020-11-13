Вестибюль станции метро "Новослободская" закроют на год

Для замены эскалаторов с 21 ноября на двенадцать месяцев закроется вестибюль станции "Новослободская" Кольцевой линии столичной подземки. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

За год планируется отреставрировать вестибюль, заменить устаревшие эскалаторы. После ремонта их будет четыре, а не три, как сейчас.

Сама станция продолжит свою работу: здесь по-прежнему будут останавливаться поезда. Попасть на "Новослободскую" можно будет через переход, связывающий ее с "Менделеевской".