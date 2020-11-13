Абрамченко: На Камчатке внедрят экологический мониторинг

Камчатский край станет пилотным регионом, где будет внедрен экологический мониторинг в рамках создания единой системы по всей стране, сообщила заместитель председателя Правительства Виктория Абрамченко на совещании по реализации экологических проектов и развитию агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса в Камчатском крае.

По ее словам, проект будет реализован в 2021 году Росгидрометом совместно с правительством Камчатского края. Паспорт проекта должен быть представлен в Правительство уже 30 ноября. Для этого ведомства должны сформировать архитектуру системы мониторинга и определить ключевые экологические параметры.

"Естественные изменения в Мировом океане спровоцировали гибель гидробионтов. Разумеется, в первую очередь мы отрабатывали другие версии, связанные с деятельностью человека, но ученые настаивают, что происшествие не техногенное", - напомнила Виктория Абрамченко.

По ее словам, создание комплексной системы мониторинга окружающей среды, проведение научных исследований закладываются в обновленный нацпроект "Экология". Сама концепция создания единой информационной системы мониторинга уже утверждена Правительством. А на примере конкретного региона будет создан локальный пилотный проект.

Кроме этого, по словам Абрамченко, в следующем году для изучения экологических изменений будет проведена экспедиция РАН.

Также вице-премьер поручила региональным властям подсчитать необходимую сумму финансирования для поднятия затонувших судов и их ликвидации. Виктория Абрамченко рассказала, что Минтранс внес в Правительство законопроекты, предполагающие введение нового порядка учета, подъема и уничтожения затопленных судов, включая ответственность собственника судна за подъем и утилизацию. "Необходимо полностью пересмотреть механизмы борьбы с появлением "кладбищ" кораблей. Затопление судов - это не утилизация. Подобная практика негативно влияет на экологию, рыболовство, мешает судоходству. Изменения в законодательство должны установить ответственность собственников за утилизацию своего имущества. Это не должно происходить за счет налогоплательщиков", - считает вице-премьер.