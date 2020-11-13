На Сахалине закрыли две трассы из-за гололеда

В Сахалинской области из-за образовавшегося на трассах гололеда 13 ноября закрыты участки дорог Тымовское-Александровск-Сахалинский и Онор-Ноглики.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, для обеспечения безопасности на опасных участках работают шесть постов ГИБДД.

Спасатели рекомендуют водителям воздержаться от поездок по данным маршрутам и заранее планировать путь с учетом дорожных условий.

Напомним, что ранее из-за циклона закрыли паромную переправу Ванино-Холмск, соединяющую остров Сахалин с материком.