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13.11.2020 10:14
Рубрика: Общество

Треть вылетов санавиации в Магадане связаны с пациентами с COVID-19

Текст: Светлана Ментюкова
Треть всех вылетов санитарной авиации в Магадане и Магаданской области связаны с пациентами с COVID-19. Регион до сих пор испытывает дефицит автомобилей скорой помощи, общее количество которых составляет 65% от общей потребности. "Узкие места" обеспеченности региона для борьбы с заболеванием были обозначены в ходе выездного совещания полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, посвященного вопросу недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба полпреда.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

"Темпы прироста и количество заболевших коронавирусом - одни из самых низких в Дальневосточном федеральном округе. Но есть "узкие" места, требующие внимания руководства региона и федеральных властей. Не закрыты потребности региона по автомобилям скорой помощи, по компьютерным томографам. Существуют дополнительные потребности в медицинском персонале, медикаментах. Надеюсь, что потребности региона будут удовлетворены, соответствующие поручения по результатам сегодняшнего совещания были даны", - приводятся в сообщении слова Юрия Трутнева.

Фото: iStock
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В частности, среди наиболее проблемных мест были названы необходимость увеличения количества медперсонала и снижение нагрузки на медработников; увеличение обеспеченности региона автомобилями скорой помощи (количество задействованных автомобилей 65% от общей потребности); обеспеченность медучреждений средствами индивидуальной защиты (обеспеченность СИЗ на сегодня 57,49%); нехватка многоразовых защитных средств для врачей.

Также в ходе совещания было отмечено, что выделенный под COVID-19 коечный фонд региона занят на 67,8%. "Во всех инфекционных госпиталях сформирована и поддерживается двухнедельная обеспеченность всеми необходимыми лекарственными препаратами. В рамках исполнения поручения президента Владимира Путина о бесплатном обеспечении лекарствами амбулаторных COVID-пациентов определена потребность региона, заключено соглашение с Минздравом, идет процесс закупки препаратов", - подчеркивается в сообщении.

По данным, приведенным Юрием Трутневым, на территории региона выявлено более 5 тысяч человек с коронавирусной инфекцией. На карантине находится одна тысяча человек. С начала года выздоровело 3,6 тысяч. человек. Зарегистрировано 46 случаев смерти от коронавируса. На сегодняшний день в субъекте развернуто 431 койко-место для больных этим заболеванием. Подготовлено 39 коек с аппаратами ИВЛ.

По словам министра здравоохранения и демографической политики Магаданской области Ивана Горбачева, в первой декаде ноября в регионе отмечается тенденция к стабилизации эпидемиологического процесса. Показатель летальности в области ниже среднего по Дальневосточному округу. Практически в 80% случаев заболевание протекает в легкой и бессимптомной формах. Он также сообщил, что это одно из следствий высокого уровня выявляемости заболевания.

"Охват тестирования на Колыме в 1,4 раза выше, чем в среднем по РФ, он обеспечивается двумя лабораториями. В результате дооснащения создания дополнительных рабочих мест удалось нарастить объем тестирования с 256 исследований (по состоянию на апрель) до 490 на 100 тысяч населения в ноябре. Также несколько лабораторий частной формы собственности на платной основе проводят тестирования на выявления антител", - уточнил Иван Горбачев.

Юрий Трутнев рассказал о проблемах и достижениях ДФО
В регионах Общество Здоровье Президент Полпреды Президента в федеральных округах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан ДФО Магаданская область Пандемия коронавируса COVID-19

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