Путин поручил обеспечить бесплатными лекарствами больных коронавирусом

Также выделенные деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты, увеличение объемов тестирования, обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медиков, укрепление материально-технической базы медицинских организаций и другие мероприятия по борьбе с коронавирусом.
Владимир Путин поручил Минздраву и Минпромторгу совместно с главами регионов принять меры для обеспечения больных коронавирусом, получающих медицинскую помощь амбулаторно, бесплатными лекарствами. Доклад на эту тему нужно представить главе государства до 20 ноября.