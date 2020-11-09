Путин поручил обеспечить бесплатными лекарствами больных коронавирусом

До 10 ноября президент указал правительству выделить дополнительно средства из федерального бюджета регионам на покупку лекарств для больных коронавирусом. Медикаменты должны быть предоставлены людям бесплатно.

Также выделенные деньги пойдут на закупку средств индивидуальной защиты, увеличение объемов тестирования, обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медиков, укрепление материально-технической базы медицинских организаций и другие мероприятия по борьбе с коронавирусом.

Владимир Путин поручил Минздраву и Минпромторгу совместно с главами регионов принять меры для обеспечения больных коронавирусом, получающих медицинскую помощь амбулаторно, бесплатными лекарствами. Доклад на эту тему нужно представить главе государства до 20 ноября.