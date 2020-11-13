В Казани простились с Героем Советского Союза Борисом Кузнецовым

В Казани 13 ноября простились с Героем Советского Союза Борисом Кузнецовым. Он скончался вчера на 95 году жизни.

Церемония прошла в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Панихиду посетили президент Татарстана Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр республики Алексей Песошин.

"Сегодня мы провожаем в последний путь легенду - Бориса Кирилловича Кузнецова. Человека, который был гордостью не только нашей республики, но и всей страны" - сказал Рустам Минниханов.

Здесь же была зачитана телеграмма со словами соболезнования от имени президента России Владимира Путина. Борис Кузнецов будет похоронен в Казани на Арском кладбище.

Справка "РГ"

Борис Кириллович Кузнецов родился в Казани 26 декабря 1925 года. В мае 1943 года ушел на фронт. Служил командиром отделения связи 791-го артиллерийского полка. Участвовал в форсировании Днепра. Был неоднократно ранен. В 1944 году в 19-летнем возрасте ему "за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм" присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".