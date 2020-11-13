Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вылечился от коронавируса

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин вернулся к работе после перенесенного COVID-19.

- Глава выздоровел и находится на рабочем месте. Тесты показали отрицательный результат, - сообщил "РГ" пресс-секретарь Хорохордина Михаил Максимов.

Олег Хорохордин сообщил о том, что коронавирус не обошел его стороной, 3 ноября. По его словам, заболевание проходило бессимптомно, он чувствовал себя удовлетворительно и работал дистанционно.

Новой коронавирусной инфекцией уже переболели несколько сибирских губернаторов: глава Кузбасса Сергей Цивилев, Алтайского края Виктор Томенко и Омской области Александр Бурков.