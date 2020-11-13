Главврач не исключила возможности заражения ребенка в утробе матери

Родился с ковидом

- Все чаще рождаются дети, у которых подтверждается диагноз COVID-19, несмотря на то, что мы их мгновенно изолируем, - поделилась своими наблюдениями главврач центра Ирина Ежова. - Это наводит на мысль, что есть вероятность внутриутробного инфицирования ребенка от матери. Вирус новый, малоизученный. И непонятно, каких от него еще ждать сюрпризов.

Еще в мае врачи не допускали такой возможности, о чем писала "Российская газета". Но вирус действительно непростой и от него, похоже, всего можно ожидать. Именно поэтому в перинатальном центре по максимуму принимают все меры предосторожности.

Режим повышенной готовности

В центре существует такой порядок: перед плановой госпитализацией будущая мама сдает тест на COVID-19 в своей поликлинике и, получив отрицательный результат, приезжает рожать в центр.

- Но роды - процесс сложный, - объясняет Ирина Ежова. - Мы можем лишь приблизительно рассчитать время появления малыша на свет, две недели отклонения в ту или другую сторону - это совершенно нормально. И вмешиваться в естественный процесс не нужно: когда ребенок будет готов, тогда и родится. Так что многие к нам приезжают рожать, либо не сделав теста, либо не дождавшись результатов.

У таких рожениц, по словам Ирины Всеволодовны, сразу берут мазок и отправляют в ПЦР-лабораторию, а дальше - по ситуации. Если время терпит, то будущая мамочка находится в изолированной палате, если нет - отправляется рожать в индивидуальный родильный зал. К слову, они все здесь индивидуальные и оснащенные по последнему слову медицинской техники.

Малыша сразу уносят

Однако, если женщина поступает с признаками ОРВИ или подтвержденным диагнозом COVID-19, маршрутизация меняется.

- У нас оборудованы два мельцеровских бокса, можете посмотреть, один сейчас пуст и обеззаражен, - показывает старшая акушерка родового отделения Ольга Рязанова. - Роженицу доставляют с отдельного входа, с улицы. А вот отсюда, из зеленой зоны, заходит акушерско-неонатальная бригада. Конечно, врачи в средствах индивидуальной защиты. Все как положено.

Действительно, боксы оборудованы так, что там можно оказать все виды родовспоможения, включая кесарево сечение. Малыша, появившегося на свет, неонатолог сразу же изолирует - едва показав маме, уносит в отдельное помещение. И там уже проводит все необходимые манипуляции.

- Очень мне жалко женщин, - сетует Ольга Рязанова. - Представляете, она столько времени ждала этого ребеночка, а его забрали. Не то что на грудь не положили, а даже посмотреть толком не дали. Это очень тяжело психологически для мамы! Но, так надо. Так что разговариваем, успокаиваем, поддерживаем как можем.

- Обычно мы делаем все возможное, чтобы сохранять эмоциональную связь новорожденного с мамой, - отмечает Ирина Ежова. - Это и контакт кожа к коже, и прикладывание к груди. Врач-неонатолог проводит первый осмотр тут же, в родильном зале, на глазах у мамы, и потом, когда роды уже завершены, мы стараемся оставить маму с малышом вдвоем, эти час-два очень важны для них. В условиях пандемии этот сценарий, к сожалению, нередко приходится ломать.

Будем лечиться врозь

Сразу после родов женщину переводят на лечение в ковидный госпиталь, который находится неподалеку, на базе стационара перинатального центра. Еще с весны стационар был перепрофилирован - сначала под провизорный госпиталь для лечения внебольничных пневмоний, а с 3 октября там проходят лечение беременные и роженицы с коронавирусом. Если же у мам COVID-19 не подтвержден, но есть признаки ОРВИ, тогда, до получения результатов анализа, их определяют в провизорное отделение.

Очень кстати, говорят врачи, в центре еще в мае была оборудована и дооснащена своя лаборатория. Так что есть возможность быстро провести и ПЦР-диагностику, и ИФА - на антитела к COVID-19.

В стационаре женщин не только лечат, но и стараются поддерживать у них лактацию. Ведь грудное вскармливание - важное условие, чтобы малыш рос крепким и здоровым.

Новорожденные, появившиеся в таких непростых условиях, отправляются в городскую детскую Ивано-Матренинскую больницу, в отделение патологии новорожденных. Кто-то будет лечиться, а кто-то ожидать, когда выздоровеет мама. Впрочем, здорового ребенка могут забрать домой и родственники, если только сами не заболели.

Нам многие помогают

А еще бывает, что роды начинаются в гинекологическом ковидном отделении. К этому врачи центра тоже готовы. В самом отделении есть все необходимое оборудование и родильная палата. Акушерско-неонатальная бригада центра собирается в считанные минуты, запрыгивает в машину и спешит на помощь. Видавшая виды машина снует круглосуточно из одного корпуса перинатального центра в другой, в детскую больницу и опять в стационар.

- За это мы безмерно благодарны главному врачу Иркутской станции скорой медицинской помощи Александру Викторовичу Манькову, он нам выделил транспорт, - прижимает руки к груди Ирина Всеволодовна. - А вообще нам многие помогают. Городской комбинат школьного питания привозит горячие обеды, а ресторан "Мюнхен" - ужины. Это очень важно при круглосуточной работе перинатального центра. Сибирская медицинская компания поставила шприцевые насосы - инфузоматы. Это оборудование крайне необходимо при оказании помощи роженицам и беременным женщинам с диагнозом COVID-19. Волонтеры привезли нам очень нужные батарейки, скотч, одноразовые стаканчики, питьевую воду. Всем-всем спасибо! Вы помогаете нам держаться.

Жизнь продолжается

Иркутянка Оксана Тютрина успела выздороветь до родов, поэтому сегодня она счастливая и с ребеночком в одной палате. Скоро на выписку.

- Сначала муж заболел, - рассказывает она историю заражения и болезни. - Потом я занемогла, температура повысилась. На скорой привезли в стационар. Было страшно, конечно, до срока всего ничего - на 38-й неделе я заболела. Но врачи молодцы! Там такое внимание к нам круглые сутки. Антибиотики нельзя, назначили только противовирусные. После двух отрицательных мазков сразу сюда, в центр, перевели, и я родила. Малыш был большой, поэтому кесарево сделали.

Пока еще безымянный здоровячок Тютрин (как назвать - папа думает) закряхтел в своей кроватке, а потом показал, на что способен - мощный бас вырвался из палаты. И сразу началась младенческая перекличка по всему отделению. Кто громче? Жизнь продолжается!

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