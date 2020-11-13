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13.11.2020 10:11
Рубрика: Происшествия

Прокуратура проверит инцидент с Ан-124 в новосибирском аэропорту

Текст: Никита Зайков

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку инцидента, произошедшего в новосибирском аэропорту Толмачево с тяжелым грузовым самолетом Ан-124. Как рассказала представитель ведомства Оксана Горбунова, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и получил повреждения.

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Самолет должен был вылететь из Новосибирска в Вену. В 12.09 по местному времени он поднялся в воздух, однако бортовые системы дали сигнал о технических неисправностях. Командир судна принял решение вернуться в аэропорт отбытия.

Самолет приземлился в 12.18, однако при посадке выкатился за пределы полосы. По предварительным данным, он получил повреждения двигателя, фюзеляжа и шасси. На борту находилось 14 членов экипажа, никто из них не пострадал, пассажиров не было.

Также известно, что аэропорт приостановил работу полосы до 14.30, некоторые рейсы направлены на запасной путь. Возможна задержка вылета одного из рейсов.

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