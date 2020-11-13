Мэр Пятигорска заболел COVID-19

Глава города-курорта Пятигорска Дмитрий Ворошилов заразился коронавирусом и самоизолировался. Об этом он сообщил в своем официальном аккаунте в Instagram.

- Дорогие друзья! Я заболел COVID-19. Лечусь дома. На самоизоляции с семьей. По мере возможностей буду работать дома в режиме онлайн. Берегите себя и близких, - отметил Ворошилов.

По данным на 12 ноября в Ставропольском крае коронавирус выявили у 23 737 человек, 466 умерли. За последние сутки подтвердились еще 210 случаев и пять летальных исходов.

Как сообщалось ранее, от коронавируса скончался главврач Ессентукской городской клинической больницы Дмитрий Катанов.