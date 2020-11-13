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13.11.2020 19:00
Рубрика: Происшествия

Число детей, заразившихся норовирусом в петербургской школе, достигло 135

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

Выросло число детей, заразившихся норовирусной инфекцией в школе номер 422 города Кронштадта. Сейчас диагноз подтвержден у 135 детей и пяти взрослых, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

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Один ребенок госпитализирован, остальные лечатся дома. Возбудитель норовирусной инфекции выявлен у десяти учеников школы и шести сотрудников образовательного учреждения. С кого именно началось заражение, сейчас выясняется.

В региональном управлении Роспотребнадзора напоминают, что норовирусные инфекции сами по себе довольно заразны, достаточно десяти вирусных частиц, чтобы человек заболел.

Чаще всего инфекция передается через грязную посуду, салаты и другие блюда, где не производится термическая обработка продуктов.

По факту происшествия в кронштадтской школе возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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