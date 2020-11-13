Что смотреть на фестивале балета Dance Open в Санкт-Петербурге

Все театры в этом году оказались на грани выживания, а петербургский фестиваль Dance Open выжил дважды. Сначала весной, когда распались туры лучших мировых трупп - фестиваль тогда сгладил общий шок онлайн-программой. Потом ранней осенью, когда границы не открылись и все договоренности вновь подвисли. Теперь, собравшись с силами, он все-таки входит в живую жизнь под бодрым слоганом "Снова в оффлайн" в начале декабря на сценах театра "Балтийский дом" и БКЗ "Октябрьский". Что удивительно, в программе не скромное "что смогли", а снова лучшее: три успешных российских театра и гала мировых звезд.

Урал балет, он же танцующая часть Екатеринбургского театра оперы и балета, 10 декабря покажет тройчатку под общим названием "Урал-интро" с разножанровыми спектаклями на все вкусы. Программа просто горячая: уральцы везут медитативный и красивый "Приказ короля", хореограф-постановщик Вячеслав Самодуров только что получил за него "Золотую маску". Постановка эстетская, выспренная, гламурная, с поклоном обожавшему балет Королю-Солнце и нашему всему Мариусу Петипа, со специально заказанной Анатолию Королеву музыкой и дивными стилизованными костюмами Анастасии Нефёдовой. Дальше - изящный одноактный "Брамс пати" интеллигентного Антона Пимонова. Наконец, обдуманно буйная "Вальпургиева ночь" - классика Джорджа Баланчина, поставленная сорок лет назад в Нью-Йорке и ныне севшая на труппу как влитая, чтобы закончить вечер на бодрящей ноте.

Пермский балет, негласный конкурент Урал балета, представит 12 декабря советскую классику недавнего времени - созданную тоже сорок лет назад и любимую зрителями "Анюту" Владимира Васильева. Во-первых, это красиво: Петербург, зима, сцена на катке, узнаваемые персонажи душеведа Чехова. Во-вторых, эта обыкновенная тонкая история о социальном неравенстве и любви актуальна всегда, а в наше не склонное к сантиментам время особенно. Много ответственности на исполнительнице заглавной партии, и тут пермяки сохраняют интригу, имя балерины будет известно ближе к дате. Новичкам можно позавидовать: Большой вальс Валерия Гаврилина из этого балета - праздник, который останется с вами.

Самым демократичным в афише выглядит "Танцпол" Балета Москва 14 декабря. Его сочинял Йерун Вербрюгген, введенный в российский обиход именно фестивалем Dance Open. Хорошо образованный данс-хулиган, обычно дерзкий и ни в чем себе не отказывающий, дал повод затрепетать от правил жизни. Он присмотрелся к аду танц-марафонов, участие в которых легко крушит жизни. Любопытно, что спектакль появился на свет почти одновременно с "Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?" в московском Центре драматургии и режиссуры - артисты тоньше других чувствуют время с его жестокостью.

Dance Open традиционно выстреливает финальными гала. Как организаторы умудрились сделать это в нынешних условиях - знают их близкие да антидепрессанты. Но гала 16 декабря состоится: грандиозный, красивый, с непременным фейерверком. Дисциплинированный балетный Петербург честно соблюдет все правила посещения театров, но очень вредно не ездить на бал, если ты этого заслуживаешь. Особенно в декабре, чтобы достойно заархивировать год.