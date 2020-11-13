В Ленобласти мужчину арестовали за убийство жены в ТЦ

Всеволожский городской суд Ленобласти на два месяца арестовал 52-летнего мужчину, который два дня назад убил свою жену в торговом центре, сообщает СК по региону.

Подозреваемый ворвался в маникюрный салон в одном из городских ТЦ и напал на свою жену, которая там работала. Супруг несколько раз выстрелил в женщину из травматического пистолета, затем достал топор и стал бить супругу. Пострадавшая скончалась на месте.

Мужчина был задержан, своей вины он не отрицает.

История широко обсуждается во Всеволожске. Имеются сведения, что ранее женщина неоднократно жаловалась на домашнее насилие и планировала уйти от мужа-тирана.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", продолжается.