В Крыму мать освободили от уголовной ответственности за убийство ребенка

Верховный суд Республики Крым признал невменяемой 41-летнюю жительницу Симферополя, которая в феврале 2020 года совершила убийство своего семилетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

Мертвого мальчика с 39 ножевыми ранениями обнаружили в автомобиле Volkswagen Polo на улице Сельвинского. Рядом с автомобилем без сознания лежала его мать. Позже у нее нашли пустые упаковки от сильнодействующих медицинских препаратов.

Проведенная во время следствия стационарная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством. Поэтому она была неспособна осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Постановлением Верховного Суда РК женщина освобождена от уголовной ответственности за жесткое убийство в невменяемом состоянии. Она направлена на принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Известно, что убитый семилетний мальчик жил с отцом после развода родителей. Трагедия произошла в тот вечер, когда встречавшаяся с сыном мать не вернула его отцу в оговоренное время.