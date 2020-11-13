В Крыму оценили идею назначить спецпредставителя ЕС на полуострове

Предложенное Украиной в Европарламенте создание должности спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу бессмысленно и не будет иметь никаких политических и юридических последствий. Об этом "РГ" заявил вице-спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Бобков.

Как считает вице-спикер, последние выборы на Украине подтвердили нарастающий политический кризис в соседнем государстве и запрос избирателей на обновление власти. Ведь политические силы, еще год назад получившие карт-бланш на преобразования, теперь имеют низкую оценку.

- Стремительное падение рейтинга заставляет действующую власть демонстрировать хоть какие-то позитивные сдвиги на любом поприще, - считает Владимир Бобков. - При падающей экономике и снижении благосостояния убедить людей, что жить стало лучше, очень тяжело. Поэтому украинские политики пытаются поправить ситуацию за счет бесперспективных инициатив и постоянного декларирования курса на евроинтеграцию. Но пока мы видим такую интеграцию только в трудовой миграции украинцев в страны ЕС: на границе с Венгрией и Польшей можно увидеть толпы украинцев гастарбайтеров, которые устремляются в Европу за куском хлеба. Вот это настоящая интеграция, а все остальное - не больше чем политические уловки.

По мнению Бобкова, взятый Евросоюзом еще в 2014 году курс на поддержку интеграции Украины сейчас заставляет ЕС имитировать одобрение ее действий если не на деле, то хотя бы на словах. Из этой же серии - требование "деоккупации" Крыма. Но изучить реальную ситуацию на полуострове европейские политики не стремятся.

- Если бы они на самом деле хотели узнать настроения крымчан, то любые делегации и мониторинговые группы, якобы пекущиеся о соблюдении наших прав, должны были бы просто наводнить полуостров, общаться с крымчанами, выяснять их настроения, - считает Бобков. - Мы ждали и ждем их до сих пор. Но пока никаких мониторинговых групп - за исключением регулярно появляющихся над Крымом самолетов-разведчиков - мы не видим. Создание же еще одной фиктивной структуры - спецпредставителя ЕС - ни на что не повлияет. Ведь на Украине уже есть мнимая прокуратура АРК, виртуальное представительство президента Украины в Крыму и масса других подобных органов. И если еще один такой орган появится в ЕС, ничего не изменится. И мы всего лишь можем констатировать продолжение линии ЕС на поддержку виртуального присутствия Крыма в составе Украины.

На деле же мы каждый месяц наблюдаем, как известные международные концерны и крупные европейские компании действуют в соответствии с объективными политическими реальностями и на картах своих интернет-сайтов и IT-продуктов отсекают полуостров от Украины, добавил Бобков.

Ранее, помимо уже дежурного осуждения "оккупации" полуострова российскими войсками, Украина внесла в свой доклад в Европарламенте новые инициативы, одна из которых предусматривает назначение спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу и начало переговоров о "деоккупации" Крыма. Также Украина ждет одобрения своей идеи создать так называемую международную "Крымскую платформу" для координации международных усилий в восстановлении территориальной целостности Украины. Как уверяет представительство Украины в ЕС, голосование за этот вариант доклада пройдет на пленарном заседании Европарламемнта в декабре.