В Севастополе спустили на воду 700-тонный плавкран для Крайнего Севера

На Севастопольском морском заводе - филиале центра судоремонта "Звездочка" спустили на воду понтон плавкрана "Григорий Просянкин" грузоподъемностью 700 тонн, который будет подготовлен для работы в условиях Крайнего Севера. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

- Состоялся технологический спуск на воду основной части понтона левого борта морского несамоходного плавучего крана ПК-700, - сообщили в пресс-службе.

Плавкран строится по заказу производственного объединения "Cевмаш", проект разработан севастопольским ЦКБ "Коралл". Судно было заложено на стапеле Севморзавода 9 ноября 2018 года.

Судостроители Севморзавода продолжают работу над правым бортом понтона - осталось изготовить последний из четырех блоков. Два понтона в единый корпус специалисты соединят на воде. А окончательные сварочные работы для стыковки понтонов состоятся в сухом доке.

Корпус плавкрана "Григорий Просянкин" также будет оборудован ледовыми усилениями для работы в условиях Крайнего Севера.

Справка "РГ"

ПК-700 - второй тяжелый плавкран, который строят севастопольские корабелы после возрождения Севморзавода. Первый, грузоподъемностью 400 тонн, с именем "Севастополь", был спущен на воду год назад, а заказчику его должны передать к концу 2021 года. Полноповоротный несамоходный плавучий кран ПК-700 предназначен для выполнения всех видов судостроительных и грузоподъемных работ, а также транспортировки грузов на верхней палубе. Судно будет носить имя "Григорий Просянкин" в честь знаменитого кораблестроителя, создателя атомного флота СССР, Героя Социалистического Труда.