Плавкран "Севастополь" грузоподъемностью 400 тонн спущен сегодня на воду корабелами Севастопольского морского завода. Церемония состоялась в присутствии председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгия Полтавченко.

- Севморзавод спускает на воду свой первый заказ в новейшей истории Севастополя. Это важный шаг в возрождении промышленности Крыма. Нет сомнений в том, что завод опять наберет обороты и будет строить новые современные суда разных типов и классов, - сказал Полтавченко.

Плавкран с заводским номером 001 был заложен на наклонном стапеле Севморзавода в ноябре 2017 года. К настоящему времени рабочие построили из металла его основную часть - понтон, который будет удерживать кран на воде. Впереди этап достройки, который продлится до лета 2020 года. Судно получит подъемное оборудование. Плавучий полноповоротный несамоходный кран "ПК-400 "Севастополь" строится по заказу "Адмиралтейских верфей", его стоимость составляет 2,7 миллиарда рублей. Проект подготовлен севастопольским ЦКБ "Коралл".

- Очень мощный кран, который будет использоваться на нашем судостроительном предприятии, - рассказал Георгий Полтавченко. - У завода есть второй заказ на плавкран грузоподъемностью 700 тонн. Далее счет пойдет на десятки, а может и сотни заказов.

Кроме этого, в 2017 году Севморзавод завершил строительство двух плавучих опор, которые были задействованы для транспортировки и монтажа арочных пролетов Керченского моста.

Директор завода Владимир Баженов сообщил, что параллельно с выполнением первых заказов ведется модернизация предприятия. Закуплено новое оборудование на 900 миллионов рублей. А всего на техперевооружение Севморзаводу выделено 2,2 миллиарда рублей.

Еще 5,5 миллиарда будет направлено на строительство новых производственных зданий и цехов.

- Предусмотрено возведение новых цехов под конкретную программу ремонта и строительства судов, в том числе и для Черноморского флота, - сообщил Баженов.

В ближайшее время Севморзавод рассчитывает получить заказ на постройку пяти пассажирских катеров для Севастополя. По словам директора, завод уже подал заявку на участие в конкурсе, его итоги будут известны в середине октября.

Справка "РГ"

Севморзавод - старейшее предприятие Севастополя, ведущее свою историю с 1783 года. В советские годы выпустил более 70 тяжелых плавкранов грузоподъемностью до 1600 тонн. Последний плавкран был построен в середине 2000-х. Затем предприятие пришло в упадок. В 2015 году завод, принадлежавший тогда концерну экс-президента Украины Петра Порошенко, был национализирован правительством Севастополя. В том же году основные мощности переданы в аренду центру судоремонта "Звездочка" (входит в ОСК). С 2018 года идет процедура перехода ГУП "Севморзавод" (арендодателя) в структуру ОСК. В начале 2019 предприятие получило статус федерального, и после завершения процедуры акционирования войдет в ОСК.