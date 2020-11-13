Rivian объявил цены на две новинки на "скейтборд-платформе"

Американский стартап Rivian объявил цены на две свои первые модели - построенные на единой электрической рамной платформе полноразмерные пикап R1T и внедорожник R1S.

Напомним, эти машины в качестве прототипов представили еще два года назад, производство их товарных экземпляров стартует в конце 2021 года. Созданное для новинок шасси Rivian называет "скейтборд-платформой" - за плоскую конструкцию. "Тележка" включает электромоторы, батареи, контроллеры и подвески. Конструкция гибкая, такую агрегатную базу без больших вложений можно адаптировать под широкий спектр автомобилей различных размеров и классов.

R1S - это семиместный внедорожник, его длина составляет 513 см, колесная база - 307 см. R1T - пикап с двухрядной четырехдверной пятиместной кабиной, его длина - 558 см, колесная база - 343 см. У обеих машин максимальный дорожный просвет достигает 35 см (высоту можно варьировать благодаря подвеске с пневмобаллонами).

Rivian оснащены четырьмя электромоторами, по два на ось, характеристики переднего блока - 415 л.с. и 560 Нм, заднего 420 л.с. и 670 Нм, на одном заряде батареи запас хода достигает 300 миль (свыше 483 км).

Фото: Пресс-служба Rivian

R1T и R1S будут предлагаться в двух фиксированных комплектациях - Explore и Adventure. Стандартное оснащение помимо прочего включает аудиокомплекс, подогрев сидений, обивку текстилем, системы контроля слепых зон, адаптивный круиз-контроль, аварийное торможение, панорамную крышу, мультимедиа с 4G-интернетом и беспроводной зарядкой для портативных девайсов. Более дорогая Adventure подразумевает сиденья с вентиляцией и отделкой экокожей, усиленную защиту днища, буксировочные петли и фаркоп, встроенный компрессор, набор инструмента для офф-роуда, а также занавеску грузовой платформы (только для пикапа).

Пикап дешевле, чем внедорожник: R1T Explore стоит от 67 500 долларов (около 5,23 миллиона рублей), R1S Explore - от 70 000 долларов (5,41 млн рублей). Пикап в версии Adventure американцы смогут купить от 75 000 долларов (5,8 млн рублей), а внедорожник в таком же исполнении - от 77 500 долларов (6,0 млн рублей). Продажи стартуют в конце 2021 года, но первым покупателям предложат лимитированную спецверсию Launch Edition - она имеет ряд стилевых особенностей и стоит столько же, сколько Adventure.