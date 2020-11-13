Роскомнадзор призвал СМИ пользоваться российскими видеохостингами

Роскомнадзор рекомендовал средствам массовой информации размещать свои видеоматериалы на отечественных платформах. Это связано с действиями администрации YouTube по отношению к материалам российских СМИ, говорится на сайте ведомства.

"Участились случаи применения администрацией видеохостинга YouTube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Там полагают, что это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации.

Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту Роскомнадзор рекомендует российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN).

Ранее ведомство обратилось в Google с требованием снять ограничения с фильма USA 2020: Up in arms, который был размещен на официальном канале RT в YouTube.