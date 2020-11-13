Россия не согласилась с мнением генпрокурора Нидерландов по делу ЮКОСа

Россия выразила несогласие с мнением генпрокурора Верховного суда Нидерландов, который рекомендовал отклонить просьбу РФ о приостановке решения Гаагского арбитража по искам экс-акционеров ЮКОСа.

Как сообщили Министерстве юстиции РФ, генеральный прокурор Верховного суда Нидерландов выразил отрицательное мнение относительно заявлений России о необходимости приостановки исполнения решений Гаагского арбитража, вынесенных по искам бывших мажоритарных акционеров ОАО "НК "ЮКОС". Там подчеркнули, что Россия не согласна с отрицательным мнением генпрокурора и в течение ближайших двух недель представит свои комментарии по данному вопросу.

В ведомстве отметили, что мнение генпрокурора Верховного суда Нидерландов не предрешает позицию Верховного суда Нидерландов по этому вопросу.

В июне кассационная жалоба России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу бывших акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов, была признана приемлемой Верховным судом Нидерландов.